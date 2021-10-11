Başkan Öz sanayi esnafını ziyaret etti

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, haftaya sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek başladı.

Her fırsatta Çan halkı ile birlikte olan Belediye Başkanı Bülent Öz, yerinde çözüm anlayışı ile sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi. Öz, “Esnafımızın taleplerini dinlemeye ve sohbetlerine dahil olmaya devam ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Kadir Deveci ile birlikte haftanın ilk günü esnafa hayırlı ve bereketli günler diledik. Esnaf ziyaretlerimiz ile halkın içinde ve halk ile yan yana olmaya devam edeceğiz” dedi.