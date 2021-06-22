Başkan Makas, Kızılcahamam Kampına katıldı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın düzenlediği İl Başkanları Çalıştayı için Kızılcahamam Kampına katıldı.

AK Parti Genel Merkezi’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği İl Başkanları Çalıştayında, 2023 seçimlerinde izlenecek yeni yol haritası şekillendirildi. Teşkilatın, 2023 projeksiyonunu içerecek rapor daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen çalışma ve istişare kampı bu yıl gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, “Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım ve Parti Sözcümüz Sayın Ömer Çelik’in de katılımlarıyla, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’in başkanlığındaki kamp programımızı tamamladık. İstişarelerimizi gerçekleştirdik ve notlarımızı aldık. Teşkilatımız ve şehrimiz adına yapmamız gereken eksikliğini bildiğimiz her işi bir ödev biliriz. AK Parti teşkilatları tüm motivasyonu ve enerjisi ile hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Akıbet tamamdır inşallah” dedi.