Başkan Erdoğan’dan eğitime büyük destek

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, TYT ve LGS’ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine çalışma kitabı hediye ediyor.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek olan Biga’daki 8. ve 12. sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık kitabı hediye edilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda, üniversiteye hazırlanan gençlere kaynak yayın olarak verilen kitapların ilkini Başkan Erdoğan ziyaretine gelen öğrencilere hediye etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Erdoğan, kitapların faydalı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten ve kitap müjdesini duyuran Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Biga Belediyesi olarak, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Arzu edilen hedeflere ulaşmada bizlerin de bir katkısı olsun diye düşündük ve geleceğimiz olan gençler için bir çalışma başlattık. Bu vesileyle eğitim alanındaki her türlü çalışmada elimizi taşın altına koyuyor ve öğrencilerimize TYT ve LGS soru bankası kitabı hediye ediyoruz. 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin faydalanacağı özgün kaynaklar aynı zamanda video çözümleriyle büyük katkı sağlayacak. Bu yolculukta genç kardeşlerimiz asla yalnız değil. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. İnşallah yarının Türkiye’si gençlerimizle daha güçlü olacak. Sınava girecek tüm öğrencilerimizin yolu açık, başarıları daim olsun” dedi.

Öğrenci belgeleri ile Biga Belediyesi’ne müracaat eden gençler, kitaplarını teslim alabiliyor.