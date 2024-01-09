Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde küçük çiftçiye destek amacıyla kurduğu ağıllarda yetiştirilen koyunların yününden yorgan ve yastık oluşturarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir destek projesi daha başlattı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla kırsal ilçelerde gelir düzeyi düşük çiftçilere destek amacıyla hayata geçirilen Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi kapsamında küçükbaş hayvan üretimi sürerken, koyunlardan elde edilen yünler ise yeni bir desteğe dönüştü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı birlikte hayata geçirdikleri proje ile koyunlardan elde edilen yünler, yorgan ve yastık haline getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Projenin ilk aşamasında 100 aileye ulaştırılacak olan yorgan ve yastıkların dağıtımı sürerken aileler verilen destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.