Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Vatandaşa verilen kira yardımı en az 1 kat daha artırıldığı takdirdi İstanbul’da Büyükçekmece’de, Türkiye’de kentsel dönüşüm daha çok hızlanacaktır” dedi.



Büyükçekmece’de, olası büyük İstanbul Depremi’ne karşı eski yapılara yönelik başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları bugün Fatih Mahallesi’nde 5 bloklu 88 bağımsız daireli sitede devam etti. Binanın yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yerinde inceledi. Başkan Akgün yıkım çalışmaları sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Bugüne kadar toplam 48 bin konutun kentsel dönüşüm çerçevesinde yenilendiğini söyleyen Başkan Akgün, “Önümüzde yüzde 30 - 35’lik bir kısım kaldı. Bu sorunu önümüzdeki 3 yıl içerisinde çözerek Büyükçekmece’de olası büyük Marmara Depremi’nden vatandaşımızın burnunun kanamasını engellemeye kararlıyız. Deprem geliyor Kahramanmaraş Depremi’ni de bilim insanları söylediler ama buna kimse inanmadı. Biz şimdi İstanbul Depremi’ni biliyoruz. Marmara Depremi’ni 7 yıl sonra her an bekliyoruz. Ama buna inanmıyoruz, inansaydık depreme karşı İstanbul’u hazırlardık. Büyükçekmece’yi depreme hazır depreme dayanıklı kent yolunda devam ettiriyoruz başarılıyız yüzde 35’i kaldı” dedi.



“Kira yardımı artırıldığı takdirde kentsel dönüşüm hızlanacaktır”

Başkan Akgün TBMM’nin açılışı sonrası kentsel dönüşüm kanununa yeni ilaveler yapılmasını beklediklerini dile getirerek, “ Yüzde 100’ün yüzde 70’inin muvafakatinin alınarak binaya ruhsat verilmesi değil yüzde 51 ya da 1 kişinin müracaatı ile o apartmanın ruhsatının verilmesini sağlamak. Tebligat kanunun değiştirilerek yeni teknolojik hayat dikkate alınarak, tebligat süresinin azaltılması gerekir. Bir tebligat bazen 1 buçuk 2 yıl engelleyebiliyor. Tebligat yasası ve kişilerin muvafakati ile ilgili düzenlemeler bir de vatandaşa verilen kira yardımı en az 1 kat daha artırıldığı takdirde İstanbul’da Büyükçekmece’de, Türkiye’de kentsel dönüşüm daha çok hızlanacaktır. Madem biz insan için varız o zaman her şeyi bir kenara koyarak TBMM kentsel dönüşüm ile ilgili bugüne kadar eksik olan neler varsa hepsi ellerinde var. Hepimiz bildirdik sayın bakanımıza” diye konuştu.