Bursa’da etkili olan lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimi vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, kimileri ise kendi imkanlarıyla lodostan korunmayı çalıştı.

Bursa’da şiddetli lodos hayatı felç etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından şiddetli fırtına Bursa’da da etkili oldu. Hayatı felç eden şiddetli lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aileler, bebeklerinin şiddetli lodostan etkilenmemesi için bebek arabalarına yağmurluk geçirirken, kimi vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.