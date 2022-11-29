Yıldırım’da yerinde ve birlikte yönetim

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurtoğlu Mahallesi’ni ziyaret ederek bölgede esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini söyledi. Yıldırım’ın 69 mahallesine eşit hizmet götürmek adına sık sık ilçe sakinleriyle buluşmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Her mahallemiz için öncelikli ihtiyaçları ve ana problemleri tespit ettik. Buna uygun şekilde hem biz hem de ekiplerimiz sahada çalışıyoruz. Yıldırım’ın en ücra köşesine kadar hizmet götürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarımız ile birlikte Kurtoğlu Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledik, hemşehrilerimizle buluştuk, esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Hepimiz için çok faydalı bir buluşma olduğu kanaatindeyim. Bu buluşmalarda ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.