Yıldırım’da su kesintisi

Yıldırım’da yapılacak çalışmalar doğrultusunda bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ’den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi Teferrüç Mahallesi, Dik Sokak, Doğu Sokak, Gün Sokak ve civarında 25.05.2022 - 20.06.2022 tarihleri arasında, 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak"