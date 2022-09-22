Yıldırım’da Osman Fevzi Efendi Köşkü restore ediliyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ile birlikte ilçenin en önemli sivil mimari örneklerinden Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası’nda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. 19’uncu yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası çalışmamalarının tamamlanmasının ardından Sosyal Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek.

4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir bina olan tarihi yapının geçmiş ile yarın arasında köprü işlevi göreceğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Fonksiyonel bir Sosyal Yaşam Merkezi olarak tasarladığımız proje ile hem Osman Fevzi Efendi’nin adını yaşatacağız hem de insanlarımızın istifade edeceği bir mekân oluşturacağız. Burada düzenleyeceğimiz kültürel ve sanatsal faaliyetler ile geçmişi geleceğe bağlayacağız. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağımız tarihi yapıyı, Bursa’nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkı sunacak bir merkez haline getireceğiz. ‘Giriş katı ve bahçesi sosyal tesis olacak şekilde hizmet verecek olup mekânın üst katlarında sergi ve toplantı salonları yer alacak Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’ni 2023 yılının ilk yarısında vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” ifadelerini kullandı. Göreve yeni başlayan Kaymakam Metin Esen, tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerle dolu bir ilçede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu kadim ilçemizin zenginliklerine zenginlik katacak kadrolar tarafından yönetildiğini görmekten dolayı mutluyum. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve ekibini kutluyorum” dedi.