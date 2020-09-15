banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Yıldırım’da huzur denetimi

YILDIRIM BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, İLÇEDE HUZURU TESİS ETMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR.

BURSA 15.09.2020, 12:16
1
Yıldırım’da huzur denetimi

Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede huzuru tesis etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yıldırım Belediyesi, şehrin huzur ve mutluluğu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki otel, pansiyon ve diğer konaklama yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda harekete geçen zabıta ekipleri, konaklama alanlarındaki fiyat listelerinin müşterilerin görebileceği yerlere asılıp asılmadığı, çarşaf ve yatak ile lavabo temizliği, boya ve badana temizliği, yangın önlemleri, hijyen ve yıldız şartlarına uygunluk durumunu denetledi. Denetimlerde, vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek, düşük koşullarda hizmet verdiği görülen oteller hakkında rapor tutulurken, ruhsatsız işletmeler ise zabıta ve polis ekipleri eşliğinde boşaltılarak mühürlendi.

Toplumun huzur ve refahını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda hassas davrandıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Zabıta ekiplerimiz yoğun çalışmalarla halkımızın huzuru ve refahı için üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor. Hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu tehdit edebilecek uygulamalara asla izin vermeyiz. Özellikle yaz aylarında denetimlerimize hız verirken, hemşehrilerimizden gelen şikayetler ve ilgili genelge hükümleri ile birlikte otel, pansiyon, işyeri, pazar yeri, park, piknik ve mesire alanı gibi noktalarda önlemlerin eksiksiz ve doğru uygulanması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 700 yıllık geçmişiyle Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örneklerini barındırarak tarihi dokusu korunan Cumalıkızık’ı, tarihsel ve kültürel öneme sahip Yeşil Külliyesi, Yıldırım Külliyesi, Emirsultan Camisi, Balabanbey Kalesi, doğal güzelliklerle bezeli Zeyniler’i ve Küreklidere Şelalesi ile eşsiz tabiat varlıklarına sahip Yıldırım turizm potansiyeli yüksek bir şehir. Buraya gelen yerli yabancı turistleri ve misafirleri en güzel şekilde ağırlamak ve ilçemizi tanıtmak bizim görevimiz. Bu kapsamda Yıldırım’da bulunan otel ve pansiyonların istenilen şartlara uygun olup olmadığını denetliyoruz. Eksikleri olan ve şartlara uygun olmayan otel ve pansiyonlar hakkında rapor tutularak cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0