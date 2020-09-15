Yıldırım’da huzur denetimi

Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede huzuru tesis etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yıldırım Belediyesi, şehrin huzur ve mutluluğu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki otel, pansiyon ve diğer konaklama yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda harekete geçen zabıta ekipleri, konaklama alanlarındaki fiyat listelerinin müşterilerin görebileceği yerlere asılıp asılmadığı, çarşaf ve yatak ile lavabo temizliği, boya ve badana temizliği, yangın önlemleri, hijyen ve yıldız şartlarına uygunluk durumunu denetledi. Denetimlerde, vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek, düşük koşullarda hizmet verdiği görülen oteller hakkında rapor tutulurken, ruhsatsız işletmeler ise zabıta ve polis ekipleri eşliğinde boşaltılarak mühürlendi.

Toplumun huzur ve refahını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda hassas davrandıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Zabıta ekiplerimiz yoğun çalışmalarla halkımızın huzuru ve refahı için üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor. Hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu tehdit edebilecek uygulamalara asla izin vermeyiz. Özellikle yaz aylarında denetimlerimize hız verirken, hemşehrilerimizden gelen şikayetler ve ilgili genelge hükümleri ile birlikte otel, pansiyon, işyeri, pazar yeri, park, piknik ve mesire alanı gibi noktalarda önlemlerin eksiksiz ve doğru uygulanması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 700 yıllık geçmişiyle Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örneklerini barındırarak tarihi dokusu korunan Cumalıkızık’ı, tarihsel ve kültürel öneme sahip Yeşil Külliyesi, Yıldırım Külliyesi, Emirsultan Camisi, Balabanbey Kalesi, doğal güzelliklerle bezeli Zeyniler’i ve Küreklidere Şelalesi ile eşsiz tabiat varlıklarına sahip Yıldırım turizm potansiyeli yüksek bir şehir. Buraya gelen yerli yabancı turistleri ve misafirleri en güzel şekilde ağırlamak ve ilçemizi tanıtmak bizim görevimiz. Bu kapsamda Yıldırım’da bulunan otel ve pansiyonların istenilen şartlara uygun olup olmadığını denetliyoruz. Eksikleri olan ve şartlara uygun olmayan otel ve pansiyonlar hakkında rapor tutularak cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.