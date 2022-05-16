Yıldırım’da 19 Mayıs’a özel gençlik konseri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yıldırım’da büyük gurur ve coşkuyla kutlamaya hazırlanan Yıldırım Belediyesi Türkiye’nin sevilen sanatçısı Ersay Üner, Bayrak Alanı’nda gençlerle buluşturacak.

Yıldırım Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı İstiklal Meşalesini’ yaktığı 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıl dönümünde Bursalıları sevilen sanatçı Ersay Üner ile buluşturacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanacağı konser, 19 Mayıs Perşembe günü saat 20.30’de Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda gerçekleştirilecek. Yıldırım Başkanı Oktay Yılmaz’ın da tüm hazırlıklarıyla yakından ilgilendiği Ersay Üner konseri ile Yıldırım’da rengârenk ve coşku dolu bir atmosfer oluşacak. Gençlik konseriyle ilgili açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 103 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu önemli günde Bayrak Alanı’nda düzenleyeceğimiz Ersay Üner konserine tüm gençlerimizi davet ediyorum” dedi.