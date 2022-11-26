Yıldırım sporda çita yükseltiyor

Mimar Sinan Spor Tesisi’ni sil baştan yenileyip modern bir komplekse dönüştüren Yıldırım Belediyesi, ilçeye 5 yıldızlı bir spor merkezi kazandırdı.

Yıldırım’ı sporda marka kent haline getirmek için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Tesisi’ndeki renovasyon çalışmalarını tamamlayıp ilçeye dört dörtlük bir modern spor kompleksi kazandırdı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalarla daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüşen Mimar Sinan Spor Kompleksi’ni ziyaret etti. Tesisi inceleyip ders gören sporcularla buluşan Vildan Yılmaz Gürel, Mimar Sinan Spor Kompleksi’ne tam not verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 9 bin metrekarelik kullanım alanına sahip mevcut tesise ilave olarak, 2 katlı kadın çocuk spor merkezi yaptıklarını belirtti.

Hayata geçirdikleri yeni hizmet binasında kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için jimnastik ve satranç salonu, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeteryanın yer aldığını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Yenilenen mevcut binada ise basketbol, voleybol, tenis ve badminton salonu bulunuyor. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı ve bahçe satrancı ile Yıldırım’a değer katan kompleksimizde derslerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bölgeye özel hizmet

Yıldırım’da altyapıdan ulaşıma, tarihi kültürel mirastan turizm yatırımlarına kadar her alanda yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’ı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmekte kararlı olduklarını söyledi. İlçeyi geleceğe taşıyacak büyük projeleri hayata geçirirken, halkın taleplerini de öncelikli olarak hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Öncelikli hedefimiz hemşehrilerimizi yaşadıkları mahallelerde mutlu etmek. Bu amaçla parklar, yeşil alanlar, eğitim, spor kültür tesisi gibi tüm sosyal donatı alanlarının her mahallede olması için çalışmalarımız sürüyor. Tüm Yıldırımlı hemşehrilerimizin spora erişimini kolaylaştırmak ve daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla ilçenin dört bir yanına modern spor kompleksleri kazandıracağız” diye konuştu. İlçenin dört bir yanını spor kompleksleri ile donatıp Yıldırım’ı bir spor kenti haline getiren çalışmalara imza atan Başkan Oktay Yılmaz’ı ve ekibini tebrik eden AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “Özellikle evlatlarımıza ve kadınlarımıza yönelik yapılan yatırımlar Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli adımlarından biridir. Şehre ve mekâna değer katacak yapıların yükselmesi şehirleşme ve kentleşme açısından çok önemlidir. İnsana dokunan böylesi güzel bir hizmeti Bursa’mıza kazandıran Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı ve çalışkan ekibini kutluyorum” sözlerini kaydetti.