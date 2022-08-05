Yıldırım Sıracevizler’e Sosyal Yaşam Merkezi

Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı; bünyesinde kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık, idari ofisler olacağı sosyal yaşam alanı projesinde sona yaklaşılıyor.

Yıldırım’da, sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’nin Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 80’inin bittiğiSıracevizlerSosyal Yaşam Merkezi’nin alt katındaki kapalı pazar alanı, tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine açıldı. Haftanın bir günü pazar diğer günlerinde de otopark hizmeti veriliyor. Yeni katta ise kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofislerin yer aldığı üst kattaki çalışmalar kısa sürede tamamlanarak bölge sakinlerinin istifadesine sunulacak. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldığında ilçenin değerine değer katacak.

Çalışmalar yüzde 80 tamamlandı

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin yakın zamanda tamamlanıp hizmete açılacağının müjdesini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizde sosyal yaşam alanlarında stratejik adımlar atıyoruz ve çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz.Çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüz merkezimizin pazar alanında çalışmaları nihayete erdirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda da bin 500 metrekarelik alana sahip spor merkezi katında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor merkezimizde kadınlarımız için fitness, aerobik ve zumba salonu, çocuklarımız için de cimnastik, karate ve taekwondo salonu bulunacak. Kafeteryası, iç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekân olacak” dedi.