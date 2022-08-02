Yiğitler dönüşümünde ilk kazma vuruldu

Kentsel dönüşüm projeleriyle Bursa’yı sağlıklı geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Yiğitler Mahallesi’ndeki dönüşümde yıkımların ardından hafriyat çalışmalarına başladı.

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında olan Bursa’nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içinde yıpranan fiziksel ve sosyal çöküntü alanlarını iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkımların ardından hafriyat çalışmalarına başladı.

Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan, üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulunduğu 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projesinin birinci bölgesinde yapılacak 9 bin 425 metrekare alanlı birinci etapta, önce vatandaş görüşmeleri tamamlandı. Alanda 22 adet yapı ve toplam 62 hak sahibi bulunurken, hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanan vatandaşlara ait binaların yıkımları tamamlandı. Proje alanı içindeki binası yıkılan taşınmaz sahiplerinin hepsi kira yardımlarından yararlanırken, mevcut elektrik hatlarının deplase işleminin ardından ihaleyi alan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burkent, inşaat kazı ve hafriyat çalışmalarına başladı.

Yerinde dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı temel ilkesiyle’ hazırladığı kentsel dönüşüm modeli ile çarpık yapılaşmadan arındırılacak bölgeye çağdaş görünüm kazandıracak. Zemin artı 7 kat olarak, 4 bloktan oluşan, toplam 105 daire ve 16 dükkanın yapılacağı 1. etap inşaatının 540 günde tamamlanması planlanıyor. Birinci etapta ihale projesi kapsamında hak sahibi vatandaşlara, toplam 65 daire ve 2 dükkan verilecek. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda 2. etap proje alanı ile ilgili olarak kıymet takdir uzlaşma ve uygulama çalışmaları da devam ediyor.

"Kar amacı yok"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarınların daha aydınlık, güvenli ve güzel olması için ‘Dönüşüm Büyükşehirle Başlar’ diyerek yola çıktıklarını söyledi. Başkan Aktaş, “Bu süreci, vatandaş odaklı anlayışla, kar amacı gütmeyen, karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir model ile başlattık ve öyle devam ediyoruz. İlk etaptaki yıkımların ardından hafriyat çalışmalarına da başladık. Proje, hem Yıldırım’a değer katacak hem de bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek” dedi.