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Yenişehir’de eğitime tam destek

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Kaymakam Rahmi Köse’yle birlikte bu yıl üçüncüsü açılan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursuna kayıt yaptıran öğrencilerle buluştu.

BURSA 24.09.2021, 11:13
Yenişehir’de eğitime tam destek

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Kaymakam Rahmi Köse’yle birlikte bu yıl üçüncüsü açılan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursuna kayıt yaptıran öğrencilerle buluştu.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte açtıkları kursa kayıt yaptıran öğrencilere, çalışma kitaplarından oluşan bir set hediye eden Başkan Davut Aydın, “Destek bizden, gayret sizden. Bizim üretken belediyecilik anlayışımız gereği, yerel yönetimler, eğitimi, eğitim veren kurumları, eğitime katkı veren kesimleri kendi görev ve yetkileri dahilinde desteklemeli ve onlarla işbirliği yapmalıdır” dedi.

Başkan Davut Aydın, bu yönde atılan her adımın Türkiye’nin ve gençlerin yarınları açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Gençlerimize konusunda uzman öğretmenlerimizle dershane ortamı oluşturduk. Şimdi de onlara bugüne kadar bütün sınavlarda çıkan sorular gibi tüm ders anlatımlarının yer aldığı oldukça nitelikli kaynak kitap seti dağıttık. Biliyorsunuz bu kurslardan bugüne kadar yüzde 90’ların üzerinde başarı elde ettik. Bu yıl gençlerimizden yüzde 100 başarı bekliyoruz” diye konuştu.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse de, mahallî idarelerin bilgi sahibi kişiler ile bilgiye ihtiyaç duyanları bir araya getirmesinin önemine işaret ederek, gençlere başarılar diledi.

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