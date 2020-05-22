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Yenibağlar hizmet binasına kavuşuyor

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN YENİBAĞLAR MAHALLESİ’NDE DERYANUR CAMİİ İÇİN İNŞA ETTİĞİ VE İÇERİSİNDE KURAN KURSU, TAZİYE EVİ, ABDESTHANE İLE TUVALETLERİN YER ALACAĞI EK HİZMET BİNASI, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MAHALLE SAKİNLERİNİN HİZMETİNE SUNULACAK.

Yenibağlar hizmet binasına kavuşuyor

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN YENİBAĞLAR MAHALLESİ’NDE DERYANUR CAMİİ İÇİN İNŞA ETTİĞİ VE İÇERİSİNDE KURAN KURSU, TAZİYE EVİ, ABDESTHANE İLE TUVALETLERİN YER ALACAĞI EK HİZMET BİNASI, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MAHALLE SAKİNLERİNİN HİZMETİNE SUNULACAK.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:43
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Yenibağlar hizmet binasına kavuşuyor

Osmangazi Belediyesi’nin Yenibağlar Mahallesi’nde Deryanur Camii için inşa ettiği ve içerisinde Kuran kursu, taziye evi, abdesthane ile tuvaletlerin yer alacağı ek hizmet binası, önümüzdeki günlerde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi’nde yer alan Deryanur Camii için ek hizmet binası inşa ediyor. İçerisinde Kur’an kursu, taziye evi, abdesthane ve tuvaletlerin yer alacağı Deryanur Camii ek hizmet binasının inşaatı açılışa gün sayıyor. Park düzenlemesiyle birlikte toplam 500 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 3 kattan oluşacak yapının yaz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki bütün camilere bakım onarım çalışmaları, bahçe düzenlemeleri, halılarının temizlenmesi ve ek hizmet binalarının yapılması gibi birçok konuda destek verdiklerini söyledi.

Yenibağlar Mahallesi için bugüne kadar birçok hizmette bulunduklarının altını çizen Başkan Dündar, “Yapılaşmanın yoğun olduğu Yenibağlar Mahallemiz’de yaptığımız kamulaştırmalar ile yeni alanlar üreterek mahalleye nefes aldırıyoruz. Hizmet binasının içerisinde taziye evi, Kur’an kursu, abdesthane ile tuvaletler yer alacak. Bu hizmet binasıyla birlikte kamulaştırdığımız diğer alanı da park ve meydan olarak düzenleyeceğiz. İnşallah, ince işçilikler tamamlandıktan sonra çevre düzenlemesiyle birlikte yakın zamanda hizmete açacağız. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

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