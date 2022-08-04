Yavru vatanda kardeş buluşması

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ninMehmetçik Belediyesi tarafından bu yıl 60’ıncısı düzenlenenÜzüm Festivali’ne katıldı.

KKTC’nin en köklü festivallerinden biri olan Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC MeclisBaşkanı Zorlu Töre, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile KKTC’li bakanlar ve vatandaşlar katıldı.

Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Osmangazi kardeşliği

Festivalin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yavru vatan KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yavru vatanımıza, tüm Bursalı hemşehrilerimizin selamını getirdim. Osmangazi Belediyesi olarak Adriyatik’ten Çin Seddi’ne sözünün hayat bulduğu bir ilçeyiz. Bosna-Hersek Poçitel’den, Orhun Abideleri’nin bulunduğu Moğolistan’ın Arkhangai şehrine kadar 25 kardeş belediyemiz var. Bu kardeşlerimiz arasında Mehmetçik Belediyesi en önde geliyor. Mehmetçik Belediyesi, bizimle en sıkı diyaloğu olan, tüm etkinliklerimize iştirak eden bir belediyedir. Bunun yanı sıra KKTC, bizim kendi milletimiz ve devletimiz. Her yıl Nisan ayında düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ne kardeş belediyelerimiz de katılıyor. KKTC’den Mehmetçik Belediyesi de bu festivalde onur konuğumuz oluyor. Mehmetçik Belediyesi,katıldığı bu etkinliklerde Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda tanınırlığını da artırmış oluyor. Kardeş belediyemizin uluslararası alandaki bu gayretlerinden dolayı bizler de onur duyuyoruz. İnşallah 21. yüzyıl, Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte Türklerin yeniden ayağa kalktığı, yeniden dünyaya selam verdiği, nerede bir kan ve gözyaşı varsa ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin dur diyebildiği bir dönem olacaktır. Bu yürüyüşümüz kutlu olsun” dedi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi, bu yıl 60’ıncı kez düzenledikleri geleneksel üzüm festivalinden dolayı tebrik eden Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak kendilerinin de her yıl Karabalçık Üzüm Festivali ve Ovaakça Siyah İncir Festivali’ni düzenlediklerini kaydetti.

Başkan Sarıçizmeli’den Dündar’a teşekkür

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de, 60 yıllık bir maceraya ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, 1960 yılında Galatya Panayırı olarak başlayan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin, şimdilerde uluslararası boyutta gerçekleştiğini belirtti. Sarıçizmeli, festivale katılımından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Festivalin açılış töreninde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hediye takdim etti.