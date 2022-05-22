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Vücuttan ödem atmaya yardımcı 10 etkili öneri

Dokularda aşırı sıvı birikmesi sonucu ödem genellikle, bacak, ayak, göbek çevresi, kollar ile ellerde şişlik oluştursa da, tüm vücutta gelişebildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, vücuttaki şişlikler ile kilo artışına yol açan ödemden kurtulmak için iyi gelecek 10 besin hakkında bilgi verdi.

BURSA 22.05.2022, 09:05
Vücuttan ödem atmaya yardımcı 10 etkili öneri

Dokularda aşırı sıvı birikmesi sonucu ödem genellikle, bacak, ayak, göbek çevresi, kollar ile ellerde şişlik oluştursa da, tüm vücutta gelişebildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, vücuttaki şişlikler ile kilo artışına yol açan ödemden kurtulmak için iyi gelecek 10 besin hakkında bilgi verdi.

Sıcak havanın etkisiyle damarlar genişliyor ve kan akışı yavaşladığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Bu durum da özellikle bacaklarda yerçekiminin de etkisiyle şişlikler oluşturuyor. Sonrasında vücuda yayılıyor. Bu sebeple çoğumuzun canını sıkan ‘ödem’ yaz mevsiminde daha sık görülüyor. Tuz tüketiminin artması, yüksek karbonhidratlı beslenme, yetersiz su içmek, regl dönemi, hareketsiz bir yaşam ve kilo artışı ödemin başlıca sebeplerini oluşturuyor. Covid-19 pandemisi sebebiyle evde hareketsiz bir hayat sürmemiz, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi ve aldığımız kilolar sebebiyle birçoğumuz son dönemlerde ödemden şikâyet eder olduk. Peki, vücudumuzda şişlikler ile kilo artışına yol açan ödemden kurtulmak için nasıl bir yol özlememiz gerekiyor? Öncelikle şunu belirteyim, su tüketiminiz azalırsa vücudunuz ödem yapar. Sıvı olmadan nasıl sıvı birikebilir ki vücutta diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki vücutta yeteri kadar sıvı olmadığında beynimiz bunu algılıyor ve ‘yeterli sıvı yok, olanı tut’ komutuyla dokularda sıvıyı biriktiriyor. Yani sıvı azlığını tehlike olarak görüyor ve kendini korumaya alıyor. Bunun sonucunda da vücutta belli bölgelerde şişlik oluşuyor. Maydanoz, içeriğindeki bol lif ve C vitamini sayesinde hem bağırsak sağlığı hem ödemin vücuttan atılmasında akla ilk gelen besinlerden biri. Her sabah bir avuç maydanoz tüketiminin ödemin atılmasında son derece fayda sağladığı unutulmamalı. Ananas içerdiği bromalin maddesiyle ödemi vücuttan atmayı sağlayan çok faydalı bir meyvedir. Her gün 2 ince dilim ananas tüketebilirsiniz. Yaz mevsiminde en sevilen meyvelerinden olan kirazın saplarını sakın atmayın. Kirazın saplarını kaynatıp çay olarak içebilirsiniz. Bu çay hem hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine çok iyi geliyor, hem de ödem atıcı etki gösteriyor. Her gün 1 bardak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bir diğer faydalı besin kivi. C vitamininden oldukça zengin olan kivi içerisinde bulunan pektin sayesinde vücuttan toksinleri uzaklaştırarak ödemin atılmasına katkı sağlıyor. Bu sebeple , her gün 1 adet kivi tüketmenizde fayda var. Uyanır uyanmaz limonlu su. Eğer mide probleminiz yoksa sabah uyanır uyanmaz bir bardak suyun içine yarım limon sıkıp içmeniz ödem problemine çok iyi gelmesinin yanı sıra bağırsaklarınızın iyi çalışmasını da sağlayacaktır. Yeşil çayın gücünden faydalanın. Yeşil çayın içinde bulunan ve güçlü bir antioksidan olan kateşin pek çok faydasının yanı sıra vücutta ödemi atmaya da yardımcı oluyor. Yazın düşük kalorisi nedeniyle bolca tüketebileceğiniz besinler arasında ilk sırayı salatalık alıyor. Salatalık sıvı içeriği yüksek bir besin olduğu için ödemi vücuttan daha kolay atmanızı sağlıyor. Tabi üzerine tuz dökmeden tüketmeniz oldukça önemli. Tuz tüketimi kalp ve damar sağlığımızı olumsuz etkilemesinin yanı sıra vücudumuzda ödem de yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü; günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu miktar da bir çay kaşığı tuza denk geliyor. Fazla miktarda karbonhidrat tüketimi vücutta su tutuyor ve sonrasında yağ miktarının artmasına sebep oluyor. Vücudunuzdaki ödemi kolay atabilmek için şekerli, unlu ve içeriğinde bolca tuz barındırması sebebiyle paketli gıdaları tüketmemeye veya bunları azaltmaya özen gösterin" dedi.

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