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Üzüm Festivali’nde Özşimşir coşturdu

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği ‘Karabalçık Üzüm Festivalinde’ sahneye çıkan TRT İstanbul Radyosu’nun sevilen sanatçısı Mehsem Özşimşir, seslendirdiği şarkılarla festival alanını dolduranları hem duygulandırdı, hem de coşturdu.

BURSA 20.09.2021, 15:35
Üzüm Festivali’nde Özşimşir coşturdu

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği ‘Karabalçık Üzüm Festivalinde’ sahneye çıkan TRT İstanbul Radyosu’nun sevilen sanatçısı Mehsem Özşimşir, seslendirdiği şarkılarla festival alanını dolduranları hem duygulandırdı, hem de coşturdu.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Karabalçık Üzüm Festivali’nde önce tatlı bir heyecan, ardından da konser coşkusu yaşandı. 5 ayrı kategoride en güzel üzümlerin yarıştığı festivalde üreticiler, yetiştirdikleri ürünlerin yarışmada dereceye girip giremeyeceğini öğrenebilmek heyecan içerisinde sonuçları bekledi. Jürinin seçmekte zorlandığı üzümlerde sonuçların açıklanmasının ardından, dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

En kaliteli üzümlerin seçilmesinin ardından sahneye çıkan TRT İstanbul Radyosu’nun sevilen seslerinden Mehsem Özşimşir, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği’nin yanı sıra arabesk ve oyun havalarından oluşan geniş repertuvarıyla, festivale katılanlara coşku dolu bir gün yaşattı. Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki orkestranın eşlik ettiği konsere, ‘Böyle ayrılık olmaz’, ‘Kapın her çalındıkça’, ‘Duydum ki unutmuşsun’ gibi Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserlerini seslendirerek başlayan Özşimşir, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak festivale renk kattı.

Karabalçık Mahallesi’ndeki festival alanını dolduran vatandaşlar da sanatçının söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Bursa’da üzüm festivaline katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten TRT Sanatçısı Mehsem Özşimşir, bu güzel etkinlikten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

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