Usta şair, yazdığı oyun ile anılacak

Nilüfer Kent Tiyatrosu, 3 Haziran’da Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Ormandaki Kulübe Sahnesi’nde usta şairin yazdığı “Kafatası” oyununun okumasını gerçekleştirecek.

Kapitalizmin döngüsünü ve acımasızlığını karikatürize bir dille anlatan oyun; yatırımını sanatoryumlara yapmış olan sermaye sahiplerinin, verem aşısını bulan bir bilim adamını engelleme girişimini konu alıyor.

Yönetmenliğini Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularından İbrahim Ersoylu’nun yaptığı “Kafatası” isimli oyunun oyun okumasında; Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Cihat Temel, Gökhan Kum, Melisa İclâl Yamanarda, Mert Tiryaki, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu ve Zeynep Çelik Küreş rol alıyor. Oyunun sahnelenmesinde yer alan illüstrasyonlar tasarımcı Burak Etöz tarafından yapılırken, müzik tasarımı da Derya Bölükemini tarafından yapıldı.

3 Haziran 2022 Cuma günü saat 20.30’da Balat Atatürk Ormanı’nda seyirciyle buluşacak olan oyun, ücretsiz izlenebilecek.