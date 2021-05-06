Türkiye’de radyo yayıncılığı 94 yaşında

Marmara Radyo ve TV Yayıncıları Dernek (MARTED) Başkanı Hasan Şirin, 6 Mayıs Radyo Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye’de radyo yayıncılığı, bundan tam 94 yıl önce, 6 Mayıs 1927’de, Sirkeci’nin meşhur Büyük Postane’sinin bodrum katında, Eşref Şefik’in yaptığı “Alo Alo Muhterem Samiin, Burası İstanbul Telsiz Telefonu” anonsu ile başladı. MARTED Başkanı Şirin mesajında: ’’Bugün, Yerel, Bölgesel, Ulusal 1000’in üzerinde radyomuz, samimi bir arkadaş olarak,eğitici, öğretici, tanıtıcı, eğlendirici gücü ve etkisiyle gönüllerimizde taht kurmuş;her düşünceye ve sese açık mikrofonlarıyla sosyal, kültürel hayatın, ekonominin ve tabii ki demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olmuştur.

Radyo yayıncılığının 94. yılında, radyoya gönül vermiş ve halen aynı heyecanı hisseden yayıncılar olarak, “6 Mayıs Radyo Günü’nü kutlamanın mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz.’’ dedi.

Haber takip etmek, anlık gelişmeleri takip etmek, müzik kutusu ve bir iletişim aracı olarak radyo kullanan insan sayısı da teknolojinin gelişmesiyle azalmamakta ve popülaritesini kaybetmemektedir.öncelikleBursa’da ve Tüm Türkiye’de yayın yapan radyolar olarak, büyük bir emek ve sevgi ile ilk radyo yayınının 94. yılında, radyoya gönül vermiş ve halen aynı heyecanı hisseden meslektaşlarımın 6 Mayıs Radyo Günü’nü yürekten kutluyorum’’ dedi.

MARTED Başkanı Hasan Şirin; korona virüs etkilerinin toplumun gözü, kulağı,sesi olan medya kuruluşlarında da net bir şekilde görülmeye başlandığını ifade ederek radyoların kapanma noktasına geldiğini belirtti.

Zaten zor şartlarda yayınlarını sürdüren çok sayıda radyo ve televizyon kuruluşunun, COVID-19 (yeni koronavirüs) salgınının ardından daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Hasan Şirin, gerekli önlemlerin hızlıca alınmaması durumunda yayın kuruluşlarının büyük çoğunluğunun faaliyetlerini durduracağını belirtti.

Marmara Radyo Televizyon Yayıncıları Dernek Başkanı Hasan Şirin, reklam ve ilan gelirleriyle ayakta durmaya çalışan çok sayıda medya kuruluşunun, virüs salgınının etkilerinin görülmeye başlandığı andan itibaren büyük ölçüde bu gelirlerini kaybettiğini belirterek, “Tüm bu sorunlara rağmen medya kuruluşlarımız canla başla, halkın haber alma ve morallerinin yüksek tutmak maksadıyla programlarına devam ettiğini özgürlüğünü kullanabilmesi için çok zor şartlar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, virüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik tablo, bu kuruluşlarımızı görevlerini yerine getiremez duruma getirmek üzeredir. Çok sayıda radyo ve televizyon kuruluşu reklamların iptal edilmesi, durdurulması neticesinde yayınlarını durdurma noktasına gelmiştir.

Medya kuruluşlarının toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğuna işaret eden Marmara Radyo Televizyon Yayıncıları Dernek Başkanı Hasan Şirin basın sektöründe yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması için bazı tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu kapsamda, radyo ve televizyon kuruluşlarının da sıkıntı içerisine düştüğünü kaydeden Hasan şirin, medya kuruluşlarının telif bedelleri, TÜRKSAT ödemeleri, RTÜK reklam payları, yayın ücretleri, lisans ödemeleri, vergi, stopaj ve SGK prim borçlarının ertelenmesi gerektiğini belirten Hasan Şirin, bu kuruluşlarda çalışan basın mensuplarının elektrik, su, doğalgaz, internet aboneliği, kablolu televizyon ve platform abonelikleri, cep telefonu ve sabit telefon ödemelerinin ertelenmeleri ve erişimlerinin kesilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hasan Şirin, olağanüstü süreçte, vatandaşın bilinçlenmesine yönelik tarihi bir sorumluluğu yerine getiren iletişim araçlarının zor günlerde desteklenmesinin çok büyük yarar sağlamış olacağını da sözlerine ekledi.