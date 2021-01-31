Türk Kızılay Bursa’da çalışmalarına ara vermiyor

Türk Kızılay Bursa Şubesi, salgınla mücadele sürecinde hafta sonları hayata geçirilen kısıtlama günlerinde de saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa Şube ve kadın kolları üyeleri, kısıtlama günlerinde de ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Hafta sonunda yüzü aşkın haneye ulaşan iyilik elçileri, bağışçıların destekleri ile hazırlanan alışveriş kartları, gıda ve yardım malzemelerinden oluşan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türk Kızılay Bursa Şube, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, şube personeli ve yöneticilerinin katılımları ile düzenli aralıklarla saha çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Türk Kızılay’ın merhamet eline güç veren hayırseverlerin bağışlarını titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda en doğru adreslere teslim etmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Susmaz, “Bağışçılarımız bu konuda rahat olsunlar, Türk Kızılay ekipleri olarak bağışçılarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasındaki en doğru köprüyü kurarak, bağışların en doğru adreslere ulaştırılabilmesi için çabalıyoruz. Bu yolda gücümüzü bağışçılarımız ve gönüllülerimizden alıyoruz. İyilik hareketimize katılan her bağışçı ve gönüllümüz Türk Kızılay’ın dünyaya örnek çalışmalarına güç ve destek olacaktır. Bu yolda yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.