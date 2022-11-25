TÜGİAD Bursa Şubesi ’Teknoloji zirvesi’ düzenliyor

TÜGİAD Bursa Şubesi, 2 Aralık’ta ‘Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları’ temalı teknoloji zirvesi düzenleyecek.

Ekonomik alandaki dijital dönüşümü yakından takip eden Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, ‘Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları’ konulu teknoloji zirvesine ev sahipliği yapacak. 2 Aralık’ta Bursa’da gerçekleşecek etkinliğe birbirinden değerli isimler katılacak.

Bu zirvede yer almak isteyen katılımcılar www.tbtz2022.com adresinden kayıt yaptırabilecek. Teknoloji Zirvesi’nin önemine değinen TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, “Teknolojinin hayatımızdaki yerinin hızla artması ile birlikte bilginin kadim değeri her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek hedefiyle TÜGİAD Bursa Şubesi olarak birçok farklı etkinlik düzenliyoruz. 2 Aralık’ta gerçekleştireceğimiz teknoloji zirvesi de bunlardan en değerlisi. Çünkü uluslararası alanda kendini ispatlamış ve dijital değişime yön vermiş konuşmacıları ağırlayacağız. BLOKCHAIN, METAVERSE, NFT, Web3.0 kavramlarının konuşulacağı teknoloji zirvesi ile katılımcılar, yeni dünyada değişimin gücünü hissederek geleceği yönetme fırsatı yakalayabilecek“ dedi.