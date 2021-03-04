Trafik güvenliğinin gizli kahramanları

Trafik güvenliğinin sağlanması için emniyet birimleri özverili bir çalışma sergilerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ani Müdahale Ekibi de ellerinde fırçalarla trafik güvenliği için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Trafik kazaları sonrası yola saçılan cam, platik ve metal parçaları, devrilen reklam ve yön tabelaları, seyir halindeki araçların kasalarından düşen eşyalar, devrilen ağaçlar, köprü altlarında oluşan buz parçaları gibi unsurlar trafik kazalarına davetiye çıkarırken, tüm bu tehlikeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Ani Müdahale Ekibi tarafından bertaraf ediliyor. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ani Müdahale ekibi, trafik polisi, itfaiye ve zabıta ile koordineli çalışarak, kısa sürede olay yerine geliyor. Trafik ekipleri tutanak düzenleme çalışmalarını yaparken, Ani Müdahale ekibi ise ellerinde fırça ve süpürgelerle karayolu üzerine saçılan ve trafiği tehlikeye sokacak unsurları ortadan kaldırıyor. Zaman zaman yolun durumuna göre yol yıkama araçları ile de desteklenen bu çalışmalarda, özellikle trafik kazaları sonucu araçlardan dökülen ve yolun kayganlaşmasına yol açan motor yağı, mazot ve benzinin temizlenmesi için de yağ çözücü özel solüsyonlar kullanılıyor.

Bursa’da trafiğin eli fırçalı gizli kahramanları özellikle ana arterlerde trafiğin güvenli bir şekilde seyri için kar-kış, yağmur-çamur, soğuk-sıcak demeden 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.