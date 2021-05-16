Süs havuzları yaza hazırlanıyor

Nilüfer Belediyesi parklardaki süs havuzlarında hummalı bir çalışma sürdürüyor. Bakımları yapılan havuzlar, yaz dönemine hazırlanıyor.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklardaki ve dinlenme alanlarındaki süs havuzlarında bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tam kapanma dönemini fırsat bilen ekipler, onarım ihtiyacı tespit edilen süs havuzlarında yoğun bir çalışma sürdürüyor. Havuzlarda su kaçağının önüne geçilmesi için yalıtım tamamen yenilenirken, iç ve dış kaplamalar da daha uzun ömürlü malzemelerle değiştiriliyor. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, havuzların mekanik sistemini de elden geçirerek sistemin sorunsuz çalışması için gerekli çalışmayı yapıyor. Ayrıca park ve dinlenme alanlarındaki bütün havuzlar da temizleniyor.

Nilüfer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kentteki parklarda bulunan bütün havuzların bakımını yaparak yaz döneminde halka en iyi şartları sunmak istediklerini ifade etti.