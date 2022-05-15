Savunma sanayi genç mühendis adaylarını yalnız bırakmadı

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) geleneksel hale gelen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen “BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri’22” etkinlikleri sona erdi. Türkiye’nin son yıllarda pek çok alanda olduğu gibi savunma sanayinde de ortaya koyduğu ilerlemenin “yüz akı” firmaları, bu önemli etkinlikte BTÜ’lü genç mühendis adaylarını yalnız bırakmadı.

Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, TEI, HAVELSAN, SAGE, CEZERİ, FNSS, METEKSAN, ASİSGUARD, TÜRKSAT ve NUMEYS gibi savunma sanayiinde öncü firmalar yerleşkede kurulan fuaye alanında stantlarını açarak öğrenciler ve katılımcılar ile bir araya geldi. Üç gün süren etkinlikler boyunca yapılan oturumlarda savunma sanayinin öncü şirketlerinin üst düzey yetkilileri de firmalarını tanıtımını, çalışma alanlarını, başarı örneklerini, eğitime dair projelerini ve gençlere kariyer önerilerini içeren birbirinden değerli sunumlarını gerçekleştirdi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir “Savunma alanında harika işler yapan, gurur kaynağımız firmalarımızın üniversitemize gelmeleri, stant açmaları, staj, kariyer ve proje görüşmeleri yapmaları son derece önemli bir fırsattı. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve Bursa firmalarımızın bu fırsatı çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Sanayicilerimiz ve kıymetli firmalarımıza şunu samimiyetle söylemek isterim ki, Bursa Teknik Üniversitemize güvensinler, gençlerimize güvensinler, staj, aday mühendis ve benzer programlarda yer versinler” dedi.

Toplam 3 gün süren “5’ci BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri’22” etkinliğinde son derece kıymetli bilgilerin paylaşıldığı 11 oturum gerçekleşti.