Sağlık çalışanları da ’kadın kulübü’ne destek oldu

Özel Doruk Hastaneleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Kulübü mobil uygulaması olan ’Kadınız Biz’e destek oldu.

Sosyal sorumluluk projelerine desteğini sürdüren Doruk Hastaneleri yönetimi, toplumda dezavantajlı durumda olan çocuklara ve kadınlara destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Doruk Hastaneleri, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ‘Kadınız Biz’ mobil uygulamasında yerini aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Doruk Yıldırım Hastanesi Başhekimi Dr. Cemal Turhan, toplumun diğer yarısını oluşturan kadınlara yönelik uygulamada yerlerini alarak sağlık sorunlarının çözümünde kadınların yanında olduklarını ifade etti. Dr. Turhan, “Doruk ailesi olarak bu uygulamada yer almaktan mutluluk duyduk. Kadınlarımıza birçok alanda avantajlar sağlayan ’Kadınız Biz’ de sağlık alanındaki birikimimizle yer alıyoruz. Doruk ailesi olarak kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik toplum yararına olan her projede yer almayı çok önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doruk Yıldırım Hastanesi Başhekimi Dr. Cemal Turhan’a teşekkür plaketi takdim etti.