Ramazan’da sağlıklı beslenme

Kilo verme konusunda kendine has yöntemleriyle bilinen Dr. Mustafa Töken, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ’Sağlık Olsun’ programında doğru beslenme konusunda izleyicilere tavsiyelerde bulundu.

Osmangazi Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programda Dr. Mustafa Töken, sağlıklı beslenmeyle alakalı deneyimlerini paylaştı. Hayatta en büyük zenginliğin sağlık olduğunun altını çizen Töken, “Ramazan ayında beslenmenin önemi bir kat daha artıyor. Çünkü vücudumuzu 15 saat aç bırakıyoruz. Ayrıca pandemiden dolayı hareketlerimizde de ciddi anlamda kısıtlama var. Bu nedenle oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. İftar ile sahur arasında bol bol su tüketin” dedi.

Sahurda yanlış beslenmenin insan vücudunu kötü etkilediğini belirten Dr. Mustafa Töken, “Günlük hayatın ve sağlığınızın etkilenmemesi için sahur öğününüzü lütfen ihmal etmeyin. Aşırı yağlı, tuzlu besinler tüketmeyin. Protein içeren süt, yoğurt, peynir gibi gıdalara öncelik verin. Ayrıca bunların yanında mutlaka tam tahıllı ekmek yiyelim. İftarda ise mideyi bir anda doldurmayalım. Orucu, suyla veya tuzsuz peynir, hurma gibi iftariyeliklerle açmak daha sağlıklı bir seçenektir. Ana yemeğe geçmeden 1 kase çorba içip 15-20 dakika beklenmelidir. Bunlara dikkat etmediğimiz sürece ramazanda kilo almamız kaçınılmaz olur. Kızartma, hamur işleri, tatlılar ve yağlı et yemeklerinden oluşan iftar sofraları, sağlık sorunlarına neden olabildiği gibi kilo kontrolünü de güçleştirir” diye konuştu.

Dr. Töken, ayrıca bayramda tatlıya dikkat etmemiz gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.