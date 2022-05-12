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Pes doğrusu...Hırsızlar mazgalları çaldı
Bursa’da kimliği belirsiz kişiler yağmur suyu mazgallarını çalarak kayıplara karıştı.
BURSA 12.05.2022, 10:58
Bursa’da kimliği belirsiz kişiler yağmur suyu mazgallarını çalarak kayıplara karıştı.
Olay merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde gece saatlerinde yaşandı.
Kimliği belirsiz kişiler tarafından B-122. Sokak’ta yağmur suyu mazgal kapakları çalındı. İhbar üstüne harekete geçen polis ekipleri hırsızlık olayıyla alakalı soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri muhtemel kazanın önüne geçmek için çalınan mazgalların başına taş koyarak önlem alması gözden kaçmadı.