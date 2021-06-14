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Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
Osmangazi Belediyespor’un yeni rekortmeni Enes Çankaya, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
BURSA 14.06.2021, 15:48
Osmangazi Belediyespor’un yeni rekortmeni Enes Çankaya, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Son dönemde aldığı derecelerle büyük bir ivme yakalayan Osmangazili sporcu Enes Çankaya, bu yıl İstanbul’da 51’ncisi düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda boy gösterdi. Disk atma kategorisinin yeni rekortmeni, rakipleri karşısında 55.23’lük atış yaparak ikincilik başarısı elde etti. Büyük mutluluk yaşayan genç sporcu, gelecek müsabakalarda iddiasını koruyacağını söyledi.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörünü kutlayarak, başarılar diledi.