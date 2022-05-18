Osmangazi’den yürekleri ısıtan etkinlik

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde Şehit Komando Er Samet Saraç Lisesi öğrencileriyle farkındalık oluşturdu.

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) bünyesinde hizmet veren Osmangazi Engelli Bakım Merkezi’nde (OBAM) eğitim gören vatandaşlar, Şehit Komando Er Samet Saraç Lisesi öğrencileriyle 1 hafta boyunca resim ve beden eğitimi atölye çalışmaları yaptı. Engelli vatandaşları hayata kazandırmak hedefiyle hayata geçirilen proje, Yusuf Köstem İlkokulu Spor Salonu’nda düzenlenen sergi ile taçlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, herkesin birer engelli adayı olduğunu vurguladı. OBAM ile engelleri aştıklarını belirten Hasanoğlu, “Öncelikle, OBAM üyelerimizi yalnız bırakmayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu yaptıklarımızın hepsi; engelsiz bir Osmangazi, engelsiz bir Bursa ve engelsiz bir dünya için. Bizler, belediye olarak engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar ortaya koymaya devam edeceğiz. İşini sevgiyle yapan uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile Şehit Komando Er Samet Saraç Lisesi Müdürü Muhsin Şahin de, böylesine önemli bir çalışma ortaya koyduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı yürekten kutladı. Konuşmaların ardından davetli protokol, sergide yer alan resimleri incelerken, OBAM üyeleri ise zeybek gösterisi, engellilerle ilgili bilinen yanlış cümleler, karaoke, halat çekme yarışması, macera parkuru, sandalye kapma ile balon patlatma oyunu ve penguen dansı gibi çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı.