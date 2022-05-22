Osmangazi’den Tanpınar anısına konser

Osmangazi Belediyesi, edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının 60’ncı yıl dönümü anısına Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu işbirliğiyle “Huzurdan Seslenişler” konseri düzenledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen “Huzurdan Seslenişler” konserine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevdanur Duman’ın sunuculuğunu yaptığı gecede konuşmacı olarak yer alan Nurinisa Özşar, “Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa’yı hayatının merkezine koyarak yazdıklarıyla şehrimize ruh ve zenginlik katmıştır. Bunun yanı sıra bıraktığı eserlerle sadece edebiyatseverleri değil, bugün severek okuduğumuz birçok yazarı etkilemiştir. O, Türk edebiyatımızın adeta çınarıdır. Bursa için ne büyük talihtir ki böyle büyük bir fikir adamının eserlerine mal olmuştur. Türk edebiyatı ve kültürü için çok önemli olan bu etkinliği düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Programın ikinci bölümünde ise Tanpınar’ın ilk eseri olan ‘Huzur’ kitabı hakkında bilgiler veren Özşar, müzikalitesi çok yüksek bir romanın hayatımızda yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Şef Hakan Özlev eşliğinde Ahmet Hamdi Tanpınar anısına; “Firkatin Aldı Bütün Nevşe-i Tabım Bu Gece”, “Yıllar Ne Çabuk Geçti O Günler Arasından”, “Ey Büt-i Nev-eda” ile “Entarisi Ala Benziyor” gibi eserleri koro ve solo olarak seslendirdi.

Vatandaşların kulaklarının pasının silindiği konser sonunda konuşan Özlev, “Klasik Türk Müziği, diğer müzik türlerine göre ayrı bir hususiyete sahiptir. Bunların en başında edebiyatla iç içe olması geliyor. Bizim Türk Müziği’nde; Şeyh Galip’lerimiz, Yahya Kemal’lerimiz, Behçet Kemal Çağlar’ımız gibi birçok usta isimlerimiz var. Ahmet Hamdi Tanpınar da, bu kıymetli şahsiyetlerden biri. Tanpınar’ın Huzur romanından yola çıkarak hazırladığımız konser, ulusal ve uluslararası platformlarda da sahneleniyor. Bunu yapan tek kurum olmamız, bizleri ayrıca sevindiriyor” dedi.