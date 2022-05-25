banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
LPG'ye zam kapıda!
LPG'ye zam kapıda!

Osmangazi’den işçilere rekor zam

Osmangazi Belediyesi, sürekli işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 45 oranında yaptığı zamla, ilçe belediyeleri arasında rekor seviyede artışa imza attı. Yeni sözleşme ile birlikte Osmangazi Belediyesi’nde eylül ayına kadar en düşük daimi işçi maaşı 10 bin 700 TL oldu.

BURSA 25.05.2022, 10:35
Osmangazi’den işçilere rekor zam

Osmangazi Belediyesi, sürekli işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 45 oranında yaptığı zamla, ilçe belediyeleri arasında rekor seviyede artışa imza attı. Yeni sözleşme ile birlikte Osmangazi Belediyesi’nde eylül ayına kadar en düşük daimi işçi maaşı 10 bin 700 TL oldu.

Osmangazi Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi belediye çalışanlarının yüzünü güldürdü. Belediyedeki 169 daimi işçiyi ilgilendiren ve 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz tarafından imzalanırken, yeni sözleşme ile birlikte alın terlerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan işçiler, Başkan Dündar’a alkışlar ve tezahüratlarla teşekkür etti.

Yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre, daimi işçilerin ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapıldı. Sonraki her 6 ay için ise tüm sosyal haklar dahil olmak üzere, enflasyon farkı ve artı 1 puan refah payı verilecek. Bu sözleşmeyle birlikte Osmangazi Belediyesi’nde Eylül ayına kadar en düşük daimi işçi ücreti 10 bin 700 TL oldu.

Dündar: “Başarının formülü bütçe ve çalışma disiplini”

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen imza töreni öncesi çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada, “Verdiğimiz ücretin karşılığını hizmet ve vatandaş memnuniyeti olarak alıyoruz. Yeni ücretler, çalışanlarımıza helal olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni toplu sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Dündar, “Çalışıyorsak, üretiyorsak bunun karşılığı elbette olacaktır. Yapılan işin karşılığı da ücrettir. Bizler hep birlikte Osmangazi için çalışıyoruz, 886 bin Osmangazili için buradayız. Bu çerçevede hizmet üretiyoruz. Hep birlikte çok önemli işler yapıyoruz. Her kesime hitap ediyoruz. Birçok kurum, kuruluş ve STK bizden destek istiyor. Hepsinin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bütçemizin akıllı ve verimli kullanılması bunun etkisini daha da artırıyor. İsraftan kaçınıyoruz. Paranın gideceği yeri çok iyi araştırıyoruz. Göstermiş olduğumuz bu özen, belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerde kendini gösteriyor. Sadece Osmangazi sınırlarında değil, sınırları aşan hizmetler ortaya çıkıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, BAREM, Osmangazi meydanı bunlardan bazıları” dedi. Belediye olarak Bursa’ya hatta Türkiye’ye değer katan hizmetleri planlı ve disiplinli çalışma sayesinde hayata geçirdiklerinin altını çizerek, “Verdiğimizin karşılığını hizmet olarak, vatandaş memnuniyeti olarak alıyoruz. Bizler huzurluysak, tüm Osmangazi huzurlu. Yeni ücretler çalışanlarımıza helal olsun, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yavuz: “Osmangazi Belediyesi örnek oldu”

Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da, yaptığı konuşmada Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın her zaman olduğu gibi yine işçinin alın terinden yana olduğunu belirterek, “Kurum kültürünün oluşmasına önem veren, personeliyle kaynaşmayı sağlayan, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutan, Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar sayesinde bugün işçi ve emekçi kazanmıştır. Belediye Başkanımız sayesinde alın teri ve akıl terimiz kazanmıştır. Mustafa Dündar başkanımız sayesinde, Osmangazi Belediyesi işçileri, enflasyon karşısında ezdirilmeyecektir” diye konuştu.

“Alın teri bordroya yansımalı”

Osmangazi Belediyesi’nin toplu sözleşmelerde örnek belediye olduğuna vurgu yapan Yavuz, “Diğer belediyelerimize de sesleniyorum. Artık belediye başkanlarımızın emeğimize, alın terimize saygı ve övgüsü, Osmangazi Belediyemiz ’deki gibi bordroya yansıtılmalıdır. Emeğimiz ve alın terimiz ile ilgili bordroya yansıtılmayan hiçbir övgüyü kabul etmiyoruz. Mustafa Dündar başkanımıza emek ve alın terimize verdiği değerden dolayı, şahsım, sendikam ve işçilerimiz adına teşekkür ediyorum” diyerek teşekkür etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık