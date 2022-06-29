Osmangazi’de kriz yönetimi semineri

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğiyle birim müdürlerine ‘Kriz Yönetimi ve Krizlerle Başa Çıkma Yöntemleri’ eğitimi düzenledi.

Vatandaşa daha etkin ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak adına personele yönelik seminerlerini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak birim müdürlerine ‘Kriz Yönetimi ve Krizlerle Başa Çıkma Yöntemleri’ eğitimi verdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen eğitim öncesi konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Türkiye’de vatandaşın birebir devletle muhatap olduğu yerlerin başında belediyeler geliyor. Tabi bu da, bizlerin iş yükünü artırıyor. Çalışma arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın adeta sözcüsüyüz. Bunun için iletişimle birlikte kriz yönetmek çok önemli. Bu durumu en doğru şekilde yapmak için bu eğitimde müdürlerimizle bir araya geldik. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

TBB Eğitim Uzmanı Rahim Aladağ ise program çerçevesinde kriz ile problem arasındaki farklar, kriz özellikleri, kriz çeşitleri, kriz sebepleri ve belediyelerdeki krizler konularına değindi. Bunun yanı sıra Aladağ; iletişim, stres yönetimi ve takım çalışmasının kriz yönetiminde oldukça önemli olduğunu söyledi. Eğitimin oldukça verimli geçtiğini belirten müdürler de, desteklerinden dolayı Başkan Dündar ile Rahim Aladağ’a teşekkür etti.