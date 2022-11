Osmangazi’de her canlı değerli

Hayvanların yaşama haklarını korumak ve onlara daha donanımlı bir barınma ortamı sunmak hedefi ile yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye’ye örnek olan Osmangazi Belediyesi, 2022 yılında şuana kadar binlerce sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti vererek, can dostlara şifa dağıttı.

Her canlının yaşama hakkına sahip olduğu bilinciyle hareket eden Osmangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi 2022 yılında da binlerce can dostu sağlığına kavuşturdu. Sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavileri için modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde, 2022 yılı içerisinde 6 bin 497 sokak hayvanına tıbbi tedavi uygulanırken, 2 bin 167 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. 7 bin 72 hayvana ise koruyucu hekimlik hizmeti verildi. Merkezde, bakım ve tedavi uygulamalarının dışında 417 sokak hayvanı ise yeni sahiplerine kavuşturuldu.

Osmangazi Belediyesi, kış döneminde Uludağ’daki sahipsiz hayvanların aç kalmamaları adına da örnek çalışmalara imza atıyor. İlk kar tanesinin düştüğü günden itibaren düzenli olarak oteller bölgesine kadar çıkan ekipler, yol boyunca gördükleri can dostlara kuru mama bırakarak, kış aylarını tok geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca Uludağ yolu üzerinde beş farklı noktaya yerleştirilen beslenme odakları da düzenli olarak mama ile dolduruluyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’de her canlının kendileri için değerli olduğunu belirterek, “Can dostlarımızı önemsiyor ve değer veriyoruz. Her canlı bizim için kıymetli. Bu dünyayı paylaştığımız tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz” dedi.