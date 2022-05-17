Osmangazi’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

Yılın en genç haftası adına yakışır şekilde Osmangazi’de başlıyor. Osmangazi Belediyesi’nin 19 Mayıs kutlamaları Uludağ’ın zirvesinde başlayarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Mustafa Ceceli konseri ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenecek olan ödüllü basketbol yarışması ile sürecek.

Osmangazi Belediyesi bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine Uludağ’da ‘Gençlik Yürüyüşü’ ile başlıyor. Yürüyüş 19 Mayıs Perşembe günü saat 10:00’da Sarıalan meydanından başlayacak.

Gençlerle beraber zirvede olacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Gençler bu ülkenin geleceğidir. Bizler gençlere yaptığımız yatırımlar ile ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Gençlerimizin çalışmalarını yürütüp, yarışmalara hazırlanmaları için Türkiye’nin en büyük atletizm salonu olan Osmangazi Atletizm Salonunu ve sayısız mahalleye basketbol sahası inşa ettik. Biz gençlerimize canı gönülden inanıyor ve gençlerimizi her alanda destekliyoruz.“ dedi.

Mustafa Ceceli sahne alacak

Uludağ’ın zirvesinde başlayacak olan Osmangazi’de 19 Mayıs coşkusu saat 20.30’da, Mustafa Ceceli konseri ile zirveye çıkacak. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda seslendireceği şarkılarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu on binlerce Bursalı paylaşacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı adına yakışır şekilde Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde 15-25 yaş arasında 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlenecek. Turnuvanın kazananları ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın elinden alacak. Yarışmada dereceye girenlerden; birinciye 4 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.