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Ortak geçmiş, zengin kültür

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden seçilen ‘Genç Kültür Elçileri’, tasavvuf şiirinin önemli ismi Yunus Emre’nin öğretileriyle Türk Dünyasının geleceğine yön vermek üzere 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da buluştu.

BURSA 21.05.2022, 14:51
Ortak geçmiş, zengin kültür

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden seçilen ‘Genç Kültür Elçileri’, tasavvuf şiirinin önemli ismi Yunus Emre’nin öğretileriyle Türk Dünyasının geleceğine yön vermek üzere 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, TİKA, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY’un destekleriyle Genç İDSB tarafından düzenlenen ’Genç Kültür Elçileri Buluşuyor’ programı, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden seçilen 18-25 yaş aralığındaki akademik donanıma sahip toplam 21 gencin katılımıyla Bursa’da başladı. Toplam 3 gün sürecek olan program çerçevesinde gençler, Türk dünyası üzerine konuşmalar dinleyecek, söyleşilere ve çalıştaya katılacak. Projeyi başarıyla tamamlayan gençler, ‘Genç Kültür Elçisi’ unvanını almaya hak kazanacak. Programın üçüncü gününde gençler, Bursa’yı gezerek kültürel zenginliklerini yerinde görerek tanıma imkanı bulacak. Genç Kültür Elçileri, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa’da yapılacak ikinci zirveyle unvanlarını bir sonraki sene için seçilecek Genç Kültür Elçileri’ne devredecek.

Projenin açılış programı olan ‘Ortak Geçmiş, Zengin Kültür’ temalı sempozyum, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti, Genç İSDB ve 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın tanıtım filmlerinin gösterimiyle başlayan programda, mini dombıra konseri de verildi.

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, büyük potansiyele sahip olan Türk dünyasının evlatlarının biraraya gelmesini çok değerli ve anlamlı bulduğunu söyledi. Gençlere baktıklarında Türk Dünyası’nın geleceğini gördüklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, gençlerdeki aşk, inanç, heyecan sürdüğü müddetçe birliğin ve dirliğin daim olacağını ifade etti. Devlet büyüklerinin inşa etmek için yoğun emekler sarf ettiği Türk Dünyası birlikteliğinin yarınlarını daha sağlam hâle gençlerin getireceğini anlatan Başkan Aktaş, “Köklü ve kadim çınarın serin ve müreffeh gölgesinde, Korkut Ata’nın torunları olarak istikbâle daha ümitvar bakıyoruz. Türk Dünyası’nın birlik ve beraberliği gençlerin gayretleriyle daha da kuvvetlenecek. Unutmayalım, binlerce yıllık Türk kültürü bizim birleştirici mayamızdır. Ciddi bir potansiyelimiz var. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım. Kadim medeniyetimizin kodlarını genlerimizde taşıyalım. Allah’ın izniyle başaramayacağımız hiçbir iş yok” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, toplantıyı düzenleyen Genç İDSB’ye ve katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer kurumlara teşekkür etti. Türk dünyasının sahip olduğu ekonomik ve kültürel potansiyel hakkında bilgi veren Demircan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın geçmişle olan güçlü bağları sebebiyle umut vaat ettiğini söyledi. Türk dünyasının zengin bir kültürel birikime sahip olduğunu anlatan Demircan, “Kültürel miras, somut ve somut olmayan diye ikiye ayrılır. Eski yapıları restore ederek korumak, onlardan ilham alarak geleceğin yapılarını da inşa içindir. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da alkışlıyorum. Sadece merkezde tarihi eserleri ortaya çıkarmak için yaptığı yıkımlar yeter. Gençlerin kültürünü anlaması için mabetleri görmesi ve gezmesi kıymetlidir. Somut olmayan mirası korumak önemlidir. Somut olmayan mirası öğrenmenin yolu da abide şahsiyetleri tanımaktır. Nasıl olmamız gerektiğini bize anlatırlar. Programa katılan tüm gençlere başarılar diliyorum. Türk dünyasının gelişimine katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bursa Milletvekili ve Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, son yüzyılı birbirinden bölünmüş ve uzak geçiren Türk dünyasının son dönemde ciddi ilişkiler kurarak gücünün farkına vardığını anlattı. Geçmişte birçok önemli medeniyetler kuran Türk dünyasının yeni bir şahlanışa geçeceğini söyleyen Mesten, günümüz gençlerinin yine önemli alimler ve isimler çıkaracak potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitede 135 ülkeden yaklaşık 7 bin civarında misafir öğrenci bulunduğunu, bunun da 2 bin 500’ünün Türk dünyasından geldiğini ifade etti. Bu gençlerin ülkelerine döndüğünde ve iletişim halinde olduklarında daha yaşanabilir dünyanın mümkün olacağını söyleyen Kılavuz, düzenlenen toplantının gençlere fayda sağlayacağını dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türk dünyasında önemli uyanış yaşandığını, son İstanbul zirvesiyle tarihte ilk defa Türk devletlerinin kendilerini Türk devleti olarak tanımladığını belirtti. Türk dünyasının 180 milyonluk coğrafya ve 4 trilyon dolarlık ekonomik hacme sahip olduğunu hatırlatan Kocaman, üye ülkeleri her alanda geliştirdikleri projelerle beraber çalıştırdıklarını anlattı. Gençlik alanına önem verdiklerini söyleyen Kocaman, 10 bine yakın genci Türk dünyası coğrafyasında etkileşim içerisinde tuttuklarını anlattı.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, günümüz dünyasında kültür, sanat ve gençlik konularının hayati önem taşıdığını belirtti. Önemli oranda genç nüfusa sahip olan TÜRKSOY’un gençlik politikalarına ağırlık verdiğini anlatan Çakıcı, projeye katılan gençlerin halkların tanıtımına önemli katkı sunacağını söyledi.

Proje paydaşlarından İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu (Genç İDSB) Başkanı Furkan Alper Sonkaya, 2005 yılında kurulan birliğin 66 ülkeden 354 sivil toplum kuruluşu üyesiyle önemli bir uluslararası kurum haline geldiğini söyledi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Sonkaya, gençlik kuruluşları ve gençler arasındaki irtibatı ve işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu çerçevede ’Genç Kültür Elçileri’ projesini hayata geçirdiklerini anlatan Sonkaya, “Projenin Bursa etabında özellikle Türk devletleri arasındaki irtibat, Türkçe’nin ortak kullanımı, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın tanıtımı üzerine yoğunlaşacağız. Projenin ikinci etabını, önümüzdeki aylarda Özbekistan’ın Buhara şehrinde yapmayı planlıyoruz. Genç Kültür Elçileri yaklaşık bir sene boyunca kendi ülkelerinde faaliyet gerçekleştirecek. Projemize destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, TİKA, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY’a teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda Genç İDSB Başkanı Furkan Alper Sonkaya tarafından protokol üyelerine günün anısına plaket takdim edildi.

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