Nilüferli futbolcular öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen spor söyleşileri çerçevesinde Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin ilgiyle dinlediği söyleşide, futbolcular spor hayatlarına dair paylaşımlarda bulundu.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, okullarda gerçekleştirdiği spor söyleşilerini yeni eğitim döneminde de sürdürüyor. Söyleşiye bu defa Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü futbolcu ve teknik heyeti katıldı. Şahinler Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen buluşmaya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü Genel Menajeri Nejat Arı ve teknik kadro da yer aldı. Futbolcuların spor hayatlarını öğrencilerle paylaştığı söyleşide, öğrenciler de onlara çeşitli sorular yöneltti.

Genel Menajer Nejat Arı da öğrencilere hem çalışmaları hakkında bilgiler verdi hem de sporla ilgilenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Yeni kurulan takımın kısa sürede başarılı olacağına inandıklarını belirten Genel Menajer Nejat Arı, gençlerin sadece futbol değil, her branştan hedef seçmeleri gerektiğine değindi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de tüm öğrencilerden bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmelerini istedi. Öğrencilere Nilüfer Belediyesi’nin spor tesislerinin kapılarının açık olduğunu ifade eden Özer, Nilüfer’in spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Şahinler Anadolu Lisesi Müdürü Harun Bayram da Sibel Özer ve tüm sporculara katılımları için teşekkür etti.