Nilüferli çocuklar Kış Spor Okulları’nda spora devam ediyor

Spor kenti Nilüfer’de 5-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen ve voleybol, futbol, squash gibi çeşitli branşların yer aldığı Kış Spor Okulları’nda eğitimler 17 Eylül’de başladı.

Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Belediyespor ile birlikte, çocukların yılın her dönemi sporla yapabilmesi adına düzenlediği Kış Spor Okulları, 17 Eylül’de eğitimlere başladı. 5-15 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitimlere kayıtlar da devam ediyor. Voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, squash, kort tenisi, capoeira ve yüzme branşlarının yer aldığı Kış Spor Okulları, 4’er haftalık toplam 9 dönemden oluşuyor. Uzman eğitmenler eşliğinde cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen kış spor okullarında voleybol, futbol, masa tenisi ve kort tenisi eğitimleri Üçevler Spor Tesisleri, voleybol ve basketbol eğitimleri Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, futbol ve squash eğitimleri de Altınşehir Gençlik Merkezi’nde veriliyor. Yüzme eğitimlerinin Konak Olimpik Yüzme Tesisi ile Çalı Kapalı Yüzme Tesisi’nde verileceği kış spor okullarında, caopeira eğitimleri de çarşamba ve cuma günleri Altınşehir Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kurs ücretleri bu yıl capoeira için 500 lira, diğer branşların için de 400 lira olarak belirlendi. Kursa iki kardeşin katılması durumunda yüzde 25 oranında kardeş indirimi uygulanacak.

4 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek olan Kış Spor Okullarına kayıt yaptırmak ya da detaylı bilgi almak isteyenler, Üçevler Spor Tesisi için 441 90 60, Altınşehir Gençlik Merkezi için 413 03 72, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik merkezi için 413 09 90 ve Konak Olimpik Yüzme Tesisi için 453 06 26 telefon numaralarını arayabilirler.