Nilüfer’de ürettikleri kağıt ve mürekkeple ‘Haiku’ yazdılar

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Kağıttan mürekkebe mürekkepten şiire” atölyesine katılanlar önce kağıt ve mürekkep yapmayı öğrendi, ardından da bu ürettiklerini kullanarak Japon şiir sanatı olan ‘Haiku’ yazarak farklı bir deneyim yaşadı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hafta sonunda düzenlediği “Kağıttan mürekkebe mürekkepten şiire” etkinliği Misi Sanat Kahvesi ve Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nde gerçekleşti. Atölyeye katılanlar, kağıt yapım ustaları İnan Mayıs Aru ve Aysen Çoluk eğitmenliğinde kağıt ve mürekkep yapmanın inceliklerini öğrendi. Geri dönüşüm kağıtlarından ve bitki liflerinden kağıt, meşe tohumuyla da mürekkep yapmayı öğrenen atölye katılımcıları üretimleriyle Japon şiir sanatı Haiku yazmayı öğrendi.

Atölyeye katılanlar farklı bir deneyim yaşadı. Atölyeye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten kağıt yapım ustası İnan Mayıs Aru, “Atölyemizde kendi kağıtlarımızı ürettik. Çeşitli bitkilerin liflerinden de kağıt yapmayı öğrettik. Yaptığımız kağıtların üzerine mürekkeple Japon şiir sanatı olan Haiku örnekleri yazıyoruz. Her türlü atık kağıt, büro atıkları, fotokopi atıkları, gazete kağıtları, eski kullanılmayan kitapları geri dönüştürüyoruz. Aynı zamanda lif kaynağı olan her türlü bitkilerden de kağıt yapabiliyoruz. Tabi geleneksel kağıt yapım teknikleri geri dönüşümden biraz farklı. Bu Atölyede onun da inceliklerini işliyoruz. Doğayla dünyayla nasıl uyumlu oluruz derdinden buralara geldik” ifadelerini kullandı.