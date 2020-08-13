Nilüfer’de tiyatro buluşmaları devam ediyor
NİLÜFER BELEDİYESİ, “NİLÜFER KENT TİYATROSU AÇIK HAVADA” ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA NİLÜFERLİLER’İ TİYATRO İLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. ETKİNLİK KAPSAMINDA ÜNLÜ OYUNCU REHA ÖZCAN “BİR GARİP ORHAN VELİ” İSİMLİ OYUNUYLA İZLEYENLERİ MEST ETTİ.
Nilüfer Belediyesi, “Nilüfer Kent Tiyatrosu açık havada” etkinlikleri kapsamında Nilüferliler’i tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında ünlü oyuncu Reha Özcan “Bir Garip Orhan Veli” isimli oyunuyla izleyenleri mest etti.
Nilüfer Belediyesi, her yaştan tiyatroseveri açık havada sergilenen oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Çocuk oyunlarının yanı sıra yetişkinler için de ünlü tiyatro toplulukları da Bursa’da oyunlarını sergiliyor. Bu kapsamda Reha Özcan’ın tek kişilik oyunu “Bir Garip Orhan Veli”, Balat Atatürk Ormanı’nda sahnelendi. Pandemi nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerinin oldukça azaldığı bir süreçte düzenlenen tiyatro etkinliği, sanatseverler için fırsata dönüştü. Bursa seyircisinin yoğun ilgi gösterdiği oyunun biletleri satışa çıktığı ilk günden tükendi.
Murathan Mungan’ın yazdığı, Murat Sarı’nın yönettiği oyunda, başarılı oyunculuğunu müzikal yetenekleri ile birleştiren Reha Özcan, performansıyla Bursalı tiyatro izleyicisinin beğenisini kazandı.
“Maskeni tak gel” uyarısının dikkate alındığı oyun gösterimi süresince, fiziki mesafe kurallarına uyulmasına da büyük önem gösterildi.
Alınan önlemler çerçevesinde açık hava tiyatrosunda, yıldızlar altında keyifli dakikalar geçiren tiyatroseverler, Reha Özcan’ı ayakta alkışladı.
Oyun sonunda Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, sahneye çıkarak usta oyuncuyu kutladı.
“Nilüfer Kent Tiyatrosu açık havada” etkinlikleri 19 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de, Balat Atatürk Ormanı’nda sahnelenecek olan, Cengiz Toraman’ın uyarlayıp yönettiği, Levent Üzümcü’nün başrolde yer aldığı “Aziz Nesin Kabare” isimli oyun ile devam edecek.
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