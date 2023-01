Nilüfer’de Bosphorus Trio’dan klasik müzik resitali

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM), klasik müzik sevenleri “Bosphorus Trio” ile buluşturdu. Besteci Oğuzhan Balcı’nın Trio No:1 eserinin Bursa’da ilk kez seslendirildiği gecede, Bosphorus Trio ayakta alkışlandı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, müzik tutkunlarını her ay klasik müziğin değerli isim ve gruplarıyla buluşturmaya devam ediyor. Her kıtadan çok özel enstrümanların yer aldığı müzenin içinde yer alan MEM Sahne’de gerçekleşen konserlere ilgi, her geçen ay daha da artıyor. MEM Sahne’nin bu ayki konuğu, profesyonel kariyerlerini güçlü bir amatör ruhla birleştirmeyi başaran, müzisyen ve klasik müzik çevrelerinde adından başarıyla söz ettiren, prestijli salonlar ve festivallerde konserler veren Bosphorus Trio grubu oldu.

Türk besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı’nın Trio No:1 eserinin Gün Kızılı, Duru Su ve Kısrak bölümlerinin Bursa’da ilk kez seslendirildiği gecede Bosphorus Trio, başarılı bir performans sergiledi. Kemanda Özgecan Günöz, viyolonselde Çağlayan Çetin ve piyanoda Özgür Ünaldı’nın sahne aldığı konserin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Bosphorus Trio’yu çiçek vererek kutladı.

Gecenin sonunda izleyenlerin yoğun alkışına yanıt vererek tekrar sahneye çıkan Bosphorus Trio, “Suzan Suzi” türküsünün Utar Artun’un düzenlemesini seslendirdi.

Bosphorus Trio, konserin ardından albümlerini de imzaladı.