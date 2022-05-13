Nilüfer Spor Şenlikleri’nde heyecanlı yarışlar

Binlerce öğrenciyi farklı spor dalları ile buluşturan Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde düzenlenen tırmanma yarışları heyecanlı anlara sahne olurken, futbol, voleybol, plaj voleybolu, hentbol, satranç, masa tenisi branşlarındaki mücadeleler de keyifli geçti.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde haftanın son gününde tırmanma yarışları heyecanı vardı. 19 okuldan ve 162 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen tırmanma yarışları Nilüfer Belediyesi Görükle Tırmanma Duvarı’nda gerçekleşti. 6 kategoride yarışan öğrenciler farklı rotalarda hedeflere en kısa sürede tırmanmaya çalıştı. Heyecanlı geçen yarışlarda dereceye girenler ödüllerini aldı.

37 okul ve 518 öğrencinin katıldığı futbol gençler kategorisinde de mücadeleler heyecanlı ve çekişmeli geçti. Maçların ardından seri penaltı atışları sonunda Öncü Koleji’ni yenen, 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları Şampiyon oldu.

49 takımın 588 öğrencinin katıldığı voleybol gençler kategorisi maçları da profesyonel karşılaşmaları aratmadı. Çekişmeli geçen maçların ardından genç kızlarda Asal Koleji, erkelerde ise Çamlıca Anadolu Lisesi ödülü aldı. 48 okul ve 192 öğrencinin mücadelesine sahne olan gençler plaj voleybolu müsabakalarında erkeklerde Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda da Asal Koleji birinci oldu.

12 okul ve 163 öğrencinin katıldığı hentbol branşında minik erkeklerde özel 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları, küçük ve yıldız erkelerde Vahide Aktuğ Ortaokulu , genç erkeklerde ise Asal Koleji şampiyon oldu.

Masa tenisi müsabakalarında da 138 okul ve 552 öğrenci 8 ayrı kategoride yarıştı.