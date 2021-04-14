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Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar açık olacak

Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 18 Nisan Pazar günü açık olacağını duyurdu.

BURSA 14.04.2021, 17:46
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Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar açık olacak

Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 18 Nisan Pazar günü açık olacağını duyurdu.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada "2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/1) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 18 Nisan 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında İlimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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