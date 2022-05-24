Nermin Şankaya Anaokulu’nun özel konukları

Başarılı sanayici kimliğinin yanı sıra başta spor ve eğitim olmak üzere birçok alanda yaptığı katkılar ve hayırsever kişiliği ile anılan Yeşim kurucularından Merhum Şükrü Şankaya’nın bu alandaki misyonu, kendisinin vefatından sonra da çeşitli formlarda devam ediyor. Merhum’un eşi Nermin Şankaya da bu misyona uygun olarak eğitime destek olmayı sürdürüyor.

Demirtaş Mahallesi’nde 2019 yılında faaliyete geçen Nermin Şankaya Anaokulu, Osmangazi’nin en büyük anaokulu olarak hizmet vermeye devam ediyor. Okulda 3 sınıfla hizmet veren çocuk kulübü ile birlikte toplam 12 aktif sınıf bulunuyor. Toplam 330 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına devam eden Anaokulu, merhum Şükrü Şankaya’nın eşi Nermin Şankaya’yı ağırladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ziyaret programına Nergis Şankaya Kotevoğlu, Esra Şankaya, Burcu Banuşoğlu, Gülten Pamir, Sebla Pamir Güler, Berrin Karanfil, Firuze Ersöz ve Dilek Cesur da katıldı.

Program çerçevesinde gerçekleştirilen karşılama töreni sonrası kokteyl alanına geçildi. Konukları okulun faaliyetleriyle ilgili bilgilendiren Okul Müdürü Volkan Osman Taş, okulun “Eğitimin öncüsü, Osmangazi’nin incisi” mottosuyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Birimleri gezerek okulun fiziki şartlarını yerinde inceleme şansı bulan Nermin Şankaya’yı program sonunda tatlı bir sürpriz bekliyordu. “Kardelen Çocuk Kulübü Sınıfı” tarafından hazırlanan pandomim ve roman gösterileri ziyaret programına renk kattı.

Ziyaretçilere gül dağıtan minik öğrenciler, samimi bir ortamda geçen ziyaret sonunda Nermin Şankaya’yı okulun manevi annesi seçti ve kendi yaptıkları melek motifli özel plaketi kendisine takdim etti.

Okulun mevcut şartlarını çok beğendiğini ve çocukların güzel bir ortamda eğitim almasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Nermin Şankaya, kendisine gösterilen ilgiden ötürü de başta okul yönetimi ve çocuklar olmak üzere herkese teşekkür etti.