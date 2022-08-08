Mustafakemalpaşa’da ’Mevsimlik’ çocukların yüzü güldü

Mustafakemalpaşa’da tarımsal üretim sezonun başlamasının ardından aileleriyle birlikte kırsala göç eden işçi çocukları kurs eğitimleriyle buluştu.

Mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi’ projesi çerçevesinde Ormankadı ve Koşuboğazı’nda risk altında bulunan çocuklara, Eylül ayına kadar okuma, el becerisi ve zeka oyunlarını içeren kurslar verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilerek Genç Hayat Vakfı’nın uygulama ortağı olduğu ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi’ne yönelik eğitim faaliyetleri sürüyor.

Çalışma çerçevesinde Ormankadı ve Koşuboğazı ilk ve ortaokullarında mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik 18 Temmuz-2 Eylül tarihleri arasında devam edecek kurslar, Halk Eğitimi Merkezi ve Genç Hayat Vakfı işbirliği ile düzenleniyor. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, HEM Müdürü Zafer Göllü ve Genç Hayat Vakfı temsilcileri ile birlikte Ormankadı’da açılan kurs atölyelerini ziyaret etti. Okul Müdürü Tolga Argın, idareci ve öğretmenlerinde hazır bulunduğu ziyarette tarım işçisi çocuklarla sohbet eden Efe, kursları yerinde inceleyerek bilgi aldı.