Mudanyalı çocuklar yarıyıl tatilinde sanatla buluştu

Mudanya Belediyesi’nin çocuklar ve annelerine yönelik hazırladığı sanatla dolu, eğlenceli ve geliştirici yarıyıl tatil programı devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan, “Deneylerle masal, resim, el sanatları, step- aerobik ve mozaik” atölyeleri sayesinde çocuklar anneleri ile birlikte kendi sanatla üretimlerini yaptı. Duygu ve hayal dünyalarını zenginleştirecekleri, düşüncelerini farklı biçimlerde ifade etmeyi ve soyutlama yeteneklerini geliştirecekleri atölyelerde çocuklar yeteneklerini de keşfetme imkanı buluyor. Atölyelerin çocuklara eğitim yaşamında olumlu kazanımlar sağladığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,“Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve yaşam boyu eğitimin önünü açmak için hayata geçirdiğimiz projelerimiz yarıyıl tatilinde de devam ediyor. Mudanya’da öğrencilerin yeteneklerini ve bilgilerini geliştirmelerine katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.