Milli Beka Hareketi’nden Başkan Taban’a ziyaret
BURSA İNEGÖL MİLLİ BEKA BAŞKANLIĞINA ATANAN LEVENT SİLAHŞOR, MİLLİ BEKA HAREKATI BURSA İL BAŞKANI OSMAN TOHUMCU'YLA BİRLİKTE BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Milli Beka Hareketi İnegöl Başkanlığına atanan Levent Silahşor, Milli Beka Hareketi Bursa İl Başkanı Osman Tohumcu’yla birlikte Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti.
Milli Beka Hareketi İnegöl İlçe Başkanlığına atanan Levent Silahşor, Bursa İl Başkanı Osman Tohumcu ile birlikte İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Taban, Milli Beka’ya tam destek vereceklerini belirtti.
Başkanlığa getirilen Levent Silahşor ise önümüzdeki günlerde oluşumlarını tamamlayarak kamuoyuna yönetimlerini tanıtacaklarını belirtti. Silahşor, "Ziyaretler kapsamında Belediye Başkanımız Alper Taban’ı ziyaret ettik. Bizleri çok iyi karşıladı, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Murat Şahin’i 81 ilde paylaştığı Twitter hesabında milli yürekli adam yaptık. Kurduğumuz yönetimimizle birlikte İnegöl’de güzel şeylere imza atacağız inşallah. Tabii yeni bir oluşum, güzel projelerimiz olacak. Diğer protokol üyelerini de en kısa sürede ziyaret edeceğiz" dedi.
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:01
|Yatsı
|20:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Galatasaray
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Konyaspor
|2
|4
|8. Antalyaspor
|2
|4
|9. Fenerbahçe
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|7. Bandırmaspor
|3
|4
|8. Giresunspor
|3
|4
|9. Tuzlaspor
|2
|4
|10. Balıkesirspor
|3
|3
|11. Bursaspor
|3
|3
|12. Altınordu
|2
|3
|13. Ankaraspor
|3
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. Man City
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Wolverhampton
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. West Bromwich
|3
|1
|17. Burnley
|2
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Villarreal
|2
|4
|7. Celta de Vigo
|2
|4
|8. Getafe
|2
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Cádiz
|2
|3
|12. Osasuna
|3
|3
|13. Athletic Bilbao
|2
|3
|14. Huesca
|3
|2
|15. Eibar
|3
|1
|16. Deportivo Alaves
|3
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Barcelona
|0
|0
|19. Sevilla
|0
|0
|20. Elche
|1
|0