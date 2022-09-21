Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da kuvvetli sağanak sonrası yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu gece saat 03.00’dan başlayıp cuma günü 06.00’a kadar sürmesi beklenen yağışla ilişkin yapılan açıklamada "Kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.