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Memur-Ser Bursa Engelliler Komisyonu, engelli bireylerin sorunlarına çözüm bekliyor

Memur-Sen Bursa Engelliler Komisyonu, kamuda çalışan engelli bireylerin sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini açıkladı.

BURSA 12.05.2022, 10:21
Memur-Ser Bursa Engelliler Komisyonu, engelli bireylerin sorunlarına çözüm bekliyor

Memur-Sen Bursa Engelliler Komisyonu, kamuda çalışan engelli bireylerin sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Memur-Sen Bursa Engelliler Komisyonu Başkanı Bayram Kol, "Engelli bireylerin, uygun ortamlar sunulduğunda eğitim, sanat, kültür ve spor alanında nice başarılara imza attığı bilinmektedir. Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak engelli bireylere karşı toplumsal bilincin, farkındalığın ve duyarlılığın oluşturulması ve engelsiz bir hayatı inşa için yaptığımız çalışmaları genişleterek sürdürüyoruz. Bir ülkede yaşayan her bir vatandaşın mutluluğunun o ülkeyi huzura kavuşturacağı bilinciyle engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırılmak için örgütlü gücümüzü, entelektüel birikimimizi seferber ediyoruz. Adil bir dünyanın mümkün olduğuna, onun da emek ve alın teri üzerine kurulacağına inanan insanlar olarak ’engelsiz hayat, engelsiz Türkiye ve engelsiz dünya’ diyoruz. Engeli hayatın inşasının engelli insanların taleplerinin karşılanması gibi dar bir bakıştan kurtarılarak insan olma sorumluluğunun, eşitlik ve adalete olan inancın gereği olarak ele alınması gerektiğine, engelsiz bir hayatın ancak insan onuruna, insan haklarına ve bizatihi insana değer vermekle kurulabileceğine inanıyoruz" dedi.

Engeli bulunan bireylerin istihdamında kamunun öncülük yapmaya devam etmesi yanında, çalışma şartları, kariyer imkânları, mali, sosyal ve özlük hakları konusunda bütünüyle eşitliği mümkün kılacak bir zeminin inşa edilmesi gerektiğini belirten Kol, "Kamu hizmetlerinin ve kamu yönetiminin bütününde engeli bulunan bireylere söz hakkı tanınmalı, katılım imkan ve fırsatları oluşturulmalı, katkıları yok sayılmamalıdır. Birçok batı ülkesinde yapılageldiği gibi söz hakkı yerine sus payının, birey iradesi yerine sistem idaresinin esas alındığı bir işleyişin bu alanda oluşmasına izin verilmemelidir. Özellikle engelli bireylerin kendilerini gerçekleştirmesi, geliştirmesi için her kademe ve türde eğitim imkan ve fırsatının sağlanması devlet için temel bir sorumluluk ve zorunluluktur. Yanı sıra yönetime katılma ve politika belirlemede engelli bireylerin önünde hiçbir engel bırakılmamalı, ’öteki’ muamelesine maruz kalmalarına müsaade edilmemelidir. Bu sorunların çözümü için, 6. Dönem Toplu Sözleşme hükmüne bağlı olarak ek göstergelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılacak çalışmalarda ek göstergesi olmayan ve çoğunluğu engelli kamu görevlilerinden oluşan Yardımcı Hizmetli Sınıfı (YHS) da dahil edilmeli, asgari ücret miktarına getirilen vergi muafiyetiyle yok olan engelli vergi indirimi avantajı yeniden sağlanmalı, ÖTV muafiyeti ile araç alımlarında limit yükseltilmeli, protez, ortez gibi tıbbi yardımcı cihazlarda SGK katkı payı arttırılmalı veya tamamen kamu eliyle karşılanmalı, engelli kamu çalışanlarının özlük hakları daha da iyileştirilmelidir" şeklinde konuştu.

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